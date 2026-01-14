El Moritz Feed Doc dedica una retrospectiva a Reiner Holzemer y proyecta su documental con Margiela

Momento del documental 'Martin Margiela: In His Own Words' - MORITZ FEED DOC

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 10 festival Moritz Feed Doc, el Festival Internacional de Cine y Moda de Barcelona, que se celebra del 18 al 22 de marzo, ha invitado y dedicará una retrospectiva al director Reiner Holzemer, del que proyectará 4 documentales, uno de ellos, 'Margiela: In His Own Words' (2019) donde habla con el icónico diseñador belga Martin Margiela.

Según explica en un comunicado este miércoles, el festival comienza una nueva etapa liderada por Toni Sánchez como nuevo director; estrena un nuevo nombre --las últimas ediciones era Moritz Feed Dog-- y reflexionará sobre los "relatos dominantes de la industria de la moda" con 'Youth (Homecoming)' y 'Youth (Hard Times)' de Wang Bing.

La retrospectiva a Holzemer contará también con 'Dries' (2017), donde acompaña al diseñador Dries Van Noten durante "un año clave en su carrera"; 'Thom Browne: The Man Who Tailors Dreams' (2024), que explora el universo de este creador; y 'Akris' (2025), centrado en la marca suiza y dirigida creativamente por Albert Kriemler.