Morrissey actuará el 25 de julio en Barcelona y el 29 de julio en Madrid

Cartel de los conciertos de Morrissey en Barcelona y Madrid - PRIMAREVA SOUND

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante británico Morrissey actuará el 25 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona, dentro del ciclo de conciertos Barts Festival, y el 29 de julio en el Movistar Arena de Madrid, en dos conciertos coorganizados por Primavera Sound y SFMusic, ha informado este lunes la organización un comunicado.

Después de que The Smiths, el grupo en el que empezó, se separara después de lanzar 4 discos, Morrissey sacó 13 álbumes en solitario.

La venta general de entradas para ambos conciertos se abrirá en la página web de Primavera Sound el 24 de abril a las 10, así como, para Barcelona, también estarán a la venta en la web de Barts Festival, mientras que las entradas de Madrid también se venderán en Notikumi y baila.fm.