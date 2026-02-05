Los Mossos atendieron en 2025 a ocho niñas y mujeres víctimas de mutilación genital femenina

Archivo - Bandera de Cataluña en la gorra de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento en 2025 de un total de seis casos relacionados con la mutilación genital femenina (MGF) y atendieron a ocho niñas y mujeres víctimas de esta práctica, si bien la mayoría de las actuaciones fueron preventivas, excepto en dos de los casos, en que las víctimas ya sufrieron esta agresión en su país de origen.

Así lo refleja el balance de atención policial de la MGF en Catalunya el año pasado, cuando se produjo una disminución del 33,3% del número de casos detectados respecto a 2024, cuando se registraron 9 casos y 12 víctimas.

Las edades de las niñas y mujeres atendidas oscilaban entre los 5 y 18 años, con una media de 11, y la mitad de los casos se detectaron a través de servicios sociales, que sigue siendo la principal vía de alerta, seguida de otras entidades del ámbito sanitario y, finalmente, de la misma actividad policial.

En cuanto a la distribución territorial, la Regió Policial Metropolitana Nord concentró cuatro de las intervenciones preventivas, mientras que la de Ponent (Lleida) atendió a dos mujeres que ya habían sufrido la mutilación antes de llegar a Catalunya; en cuanto a la Metropolitana Sud y Girona, ambas registraron un caso cada una, también en ámbito de prevención.

Finalmente, en uno de los casos el juzgado acordó la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad del menor.

Entre los días 31 de enero y 9 de febrero de este año agentes, instructores y mandos de la policía de Gambia participan en diversas sesiones formativas impartidas por los Mossos d'Esquadra para abordar la protección de menores y la prevención de la MGF y los matrimonios forzados.