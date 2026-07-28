Los Mossos buscan a un hombre por apuñalar a otro cerca de la estación de tren de Tarragona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan un incidente con arma blanca que se produjo este lunes por la tarde en Tarragona, cerca de la estación de tren, cuando un hombre presuntamente apuñaló a otro y lo dejó herido en la calle.

Según explican fuentes policiales a Europa Press, los hechos sucedieron sobre las 18 y los mossos activaron diversas patrullas para buscar al agresor, que no fue localizado.

La víctima fue trasladada al hospital y la investigación policial sigue abierta para localizar al autor y detenerlo.