Los Mossos buscan a un hombre por apuñalar a otro cerca de la estación de tren de Tarragona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
TARRAGONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra investigan un incidente con arma blanca que se produjo este lunes por la tarde en Tarragona, cerca de la estación de tren, cuando un hombre presuntamente apuñaló a otro y lo dejó herido en la calle.
Según explican fuentes policiales a Europa Press, los hechos sucedieron sobre las 18 y los mossos activaron diversas patrullas para buscar al agresor, que no fue localizado.
La víctima fue trasladada al hospital y la investigación policial sigue abierta para localizar al autor y detenerlo.