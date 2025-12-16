Los Mossos buscan a una menor a la que el padre no ha devuelto a la madre en El Prat (Barcelona)

Publicado: martes, 16 diciembre 2025 19:08
BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra buscan a una menor después de que el padre no la devolviera a la madre según lo acordado en el régimen establecido por el juzgado, han informado fuentes del cuerpo policial a Europa Press este martes.

Según ha avanzado 'Metrópoli Abierta' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press, fue la madre la que presentó una denuncia el domingo, 14 de diciembre, después de que el padre biológico no devolviera a la niña y los Mossos mantienen abierta una investigación por presunta sustracción de menores.

El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat ha añadido en un comunicado recogido por Europa Press que la menor tiene 5 años y estaba empadronada en la localidad.

