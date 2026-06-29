Los Mossos buscan a 2 personas por tocamientos a menores en una casa de colonias de Palamós (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España)
Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 29 junio 2026 8:04
Seguir en

GIRONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra buscan a 2 personas sospechosas de tocamientos a 2 adolescentes, ambas menores de edad, tras colarse en una casa de colonias de Palamós (Girona) la madrugada de este sábado.

Según ha adelantado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes de la policía catalana, los presuntos agresores sexuales entraron el recinto sobre las 6 horas y entraron a una habitación en la que dormía un grupo de menores.

Las mismas fuentes explican que la investigación sigue abierta y, por el momento, no hay detenidos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado