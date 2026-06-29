Los Mossos buscan a 2 personas por tocamientos a menores en una casa de colonias de Palamós (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra buscan a 2 personas sospechosas de tocamientos a 2 adolescentes, ambas menores de edad, tras colarse en una casa de colonias de Palamós (Girona) la madrugada de este sábado.

Según ha adelantado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes de la policía catalana, los presuntos agresores sexuales entraron el recinto sobre las 6 horas y entraron a una habitación en la que dormía un grupo de menores.

Las mismas fuentes explican que la investigación sigue abierta y, por el momento, no hay detenidos.