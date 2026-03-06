Mossos concluye que la muerte de 5 menores en un incendio en Manlleu (Barcelona) fue accidental

Interior del edificio incendiado, a 17 de febrero de 2026, en Manlleu, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra apuntan que la muerte de cinco jóvenes de entre 12 y 17 años en un incendio en un trastero en un edificio de Manlleu (Barcelona) el pasado 16 de febrero se produjo de forma accidental por un colchón que se quemó, ya que han descartado signos de violencia.

Según confirman fuentes policiales a Europa Press este viernes, la policía catalana ha entregado al juzgado el informe de las primeras conclusiones sobre este incendio, en el que se descarta que los accesos y puertas de la zona estuvieran cerrados.

Además, según ha podido confirmar Europa Press, la muerte de los cinco fue por asfixia, ya que el fuego generó una nube de humo que les impidió salir y acabaron muriendo por inhalación, si bien ninguno de ellos presentaba indicios de quemaduras.

La investigación también apunta que posiblemente fue un cigarrillo lo que prendió un colchón.

Finalmente, el juzgado número 2 de Vic (Barcelona) ha asumido la investigación de la causa.