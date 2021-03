Los Mossos cuantifican en hasta 1,2 millones el presunto perjucio económico de Bartomeu al Barça

Buscó el propio beneficio "diseñando un proceso paralelo de contratación y pagos" al margen de la Junta Directiva

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra cuantifican en hasta 1,2 millones de euros el perjuicio económico que la gestión del expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y otros dirigentes blaugranas causaron presuntamente al club a través del denominado 'Barça Gate'.

Así se desprende del atestado policial al que ha tenido acceso Europa Press, que investiga a Bartomeu y a su exjefe de gabinete de la presidencia, Jaume Masferrer, entre otros, por presuntamente fraccionar contratos a la empresa i3Ventures para esquivar los mecanismos de control interno del club y con la idea de impulsar una campaña de desprestigio en redes sociales a jugadores y exdirectivos del club.

La investigación policial concluye que durante tres temporadas el club abonó 2.315.775 millones de euros a Nicestream --de la que es dependiente i3Ventures-- por servicio de monitorización de redes, pero considera que en esta gestión Bartomeu perjudicó al Barça en unos varemos entre "un mínimo de 843.300 y un máximo de 1.220.700 euros".

La investigación considera que "se habría utilizado dinero del club con finalidades presuntamente particulares (en beneficio personal), en clave particular, con contenidos difamatorios sobre personas contrarias a la dirección del club y en perjuicio de la propia entidad".

Bartomeu, Masferrer, el CEO general del club, Óscar Grau, y el jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, Román Gómez Ponti, estaban "directamente relacionados con la aprobación de estos contratos, su supervisión, revisión y pagos, incluso diseñando un proceso paralelo de contratación y pagos al margen de lo establecido por la Junta Directiva y los protocolos internos".

El dueño de Nicestream e i3ventures, Carlos Ibañez, "facilitó la estructura mercantil necesaria para fraccionar suficientemente un único encargo en múltiples contratos para evitar los órganos competentes para contratar y todos los sistemas de supervisión y control del Barça".

"Ofreció hasta ocho empresas de su grupo, aparentando distintas prestaciones de servicios independientes entre ellas en diferentes países del mundo (Uruguay, Argentina, Chile y España)", sostienen los investigadores.

Exponen que Ibáñez abrió cuentas a nombre de estas sociedades en España para "redirigir los pagos efectuados por el FCB al destinatario principal, que era i3Ventures y en paralelo y como contraprestación a recibir esta adjudicación directa del contrato por parte del Barça a un precio muy superior al trabajo realmente efectuado".

LAPORTA, GUARDIOLA, XAVI Y PIQUÉ

El atestado asegura que realizaba un trabajo para el que Nicestream era ya "conocido mundialmente: la guerra sucia en redes sociales, la difamación de los rivales o comentarios críticos con las personas que lo contrataban".

Un exempleado de i3Ventures explicó que "durante años y de forma periódica se alimentaron perfiles de Twitter y Facebook contra cualquier persona que representara una amenaza hacia Bartomeu, que pudiesen promover mociones de censura o discursos críticos con una hipotética candidatura continuista o que se postulasen a unas futuras elecciones", y mencionan a Jaume Roures, Victor Font, Joan Laporta, Xavi Hernandez, Josep Guardiola y Gerard Piqué.

TESTIGOS DEL CLUB

Diversos empleados del club dan testimonio de que, al ver los contratos y las partidas que salían de sus departamentos hacia i3ventures, preguntaron por ellos y, en algunos casos, se les explicó que "eran partidas obligadas desde arriba, de Presidencia, y que no se podían tocar" y, pese a la petición explícita, no se les hizo llegar autorización alguna de estas partidas.

Trabajadores del área jurídica del Barça aseguraron en su declaración policial que no tuvieron conocimiento de la vinculación con Nicestream hasta que se hizo público el caso en febrero de 2020, y explicaron que "revisaron los contratos existentes y se dieron cuenta de que no habían sido revisados por nadie del equipo".

"Por tanto se trataba de contratos estratégicos que eran únicamente llevados por el jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, Román Gómez Ponti", concluyen.

LA ASISTENTE DE BARTOMEU

La asistente personal de Bartomeu y Masferrer ha explicado a la policía catalana que tenía conocimiento de los servicios de Nicestream y que su tarea se basaba en validar e introducir facturas al sistema informático para ser abonadas por el FCB.

"También le encomendaron la tarea de introducir los propios contratos de Nicestream en el sistema informático, que no era habitual y que solo se daba con este proveedor. Estas tareas eran por orden directa de Masferrer", expone el escrito policial.

Además destaca que la asistente recuerda que se reasignaron algunos de estos contratos a diferentes centros de coste y que se "fraccionaron facturas" de las diferentes filiales de Nicetream.

LA MASIA Y LOS PAGOS "TOTALMENTE FUERA DE MERCADO"

El director de La Masia explicó a los Mossos que detectaron una "desviación presupuestaria de 192.000 euros fraccionada en pagos de 16.500 euros mensuales destinados a reputación digital de la Masia que se ingresaban a la empresa Tantra Soft"; algo que le molestó y por lo que pidió explicaciones a Grau.

Según el atestado, las quejas del director de la Masia llegaron a Bartomeu --que no supo darle las explicaciones correspondientes y le pidió que lo hablara con Masferrer-- y el director de la Masia acaba concluyendo que no ha visto ningún trabajo hecho por Tantra Soft, pero que en todo caso "está totalmente fuera de mercado y no era necesario contratar a sociedades extranjeras" para esa labor.

TESTIGOS DE I3VENTURES

Testigos empleados de i3Ventures reconocen el encargo del club blaugrana --especialmente señalan los contactos con Masferrer y con el Director del Área de marca del FCB, Guillem Graell-- con el objetivo del "monitoreo de redes sociales relacionadas con el club y con el señor Bartomeu".

Sobre su labor de monitoreo de redes sociales, destacaron que las que hacían con mayor frecuencia, "prácticamente de manera semanal", eran los relacionados con Bartomeu.

También aseguran que en alguna ocasión se les solicitó "un informe para conocer si los miembros de la junta directiva tenían perfiles en las redes sociales", y otros informes sobre el candidato a las elecciones del club, Víctor Font; y además reconocen que la empresa creó los perfiles en redes.

Entre esos perfiles investigados por los Mossos por presuntamente desprestigiar a figuras del entorno barcelonista se cuentan 'Respeto y deporte', 'Sport leaks', 'Alter sports', 'Més que un club', 'Jaume un film de terror' y 'Justifica y diálogo en el deporte'.

Uno de estos testigos que creó y gestionó alguno de los perfiles, preguntado por si hubo órdenes para perjudicar a personas, manifiesta que ellos "seguían órdenes de los departamentos que correspondieran, y si era community, si tenían que presentar 'memes' en los perfiles asociados, lo hacían", aunque la mayoría niega o desconoce si hubo tales órdenes.

"EROSIONAR LA IMAGEN DE JAUME ROURES"

Otro responde a la policía catalana que se hacía un trabajo en torno a la figura del empresario Jaume Roures, sobre el que puntualmente tuvo que realizar "algún 'meme' sobre una noticia publicada sobre él", y cree que se publicaban en el perfil 'Jaume un film de terror'.

Además, otro trabajador de la empresa contratada por el club asegura que los perfiles buscaban "minimizar las críticas que recibía Bartomeu en las redes, excepto el perfil de 'Jaume un film de terror' donde la finalidad era erosionar la imagen de Jaume Roures".