Los Mossos desalojan un edificio en Manresa (Barcelona) ocupado por la PAHC este sábado

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra desalojan este domingo por la mañana un edificio de Manresa (Barcelona) que fue ocupado por la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages este sábado, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La actuación de los Mossos ha empezado sobre las 8 horas y según ha informado la PAHC en Instagram en el interior del edificio hay 15 familias con 8 niños.

Según la PAHC se trata de un bloque propiedad de Sareb en la calle Fra Jacint Coma i Galí que, aseguran, "llevaba más de 10 años en desuso".