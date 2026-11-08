El Ayuntamiento prevé ingresar más de 215 millones en 2027 en multas, el 86% por sanciones de tráfico

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que se han presentado los presupuestos de 2027 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid prevé ingresar más de 215 millones en 2027 en multas, la gran mayoría, concretamente el 86%, por sanciones relacionadas con el tráfico.

Así lo recoge el proyecto de presupuestos, presentado esta semana por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

En concreto, las infracciones vinculadas a la movilidad ascienden a unos 186 millones de euros, las más voluminosas, lejos de las infracciones tributarias o análogas, de algo más de 11 millones, por ejemplo, o las urbanísticas, de 665.000 euros.

Aún así, los 186 millones de euros en multas de circulación suponen 8 millones menos de los ingresados en este ejercicio por el mismo concepto, cuando la previsión alcanzaba los 194,5 millones de euros.

Este proyecto de cuentas del Ayuntamiento de Madrid para 2027 aumenta un 4,9% (323,3 millones) con respecto al ejercicio actual y apuesta por la vivienda convirtiéndose en la inversión más alta, con un crecimiento del 10% (248 millones).

Una vez que ha sido aprobado inicialmente en Junta de Gobierno, pasará por un periodo de alegaciones y enmiendas que concluirá con su elevación al Pleno en diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero.