Mossos desalojan a los trabajadores del metal que cortaban la A-27 de acceso al Port de Tarragona

TARRAGONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desalojado este lunes sobre las 10.00 horas a los trabajadores del sector del metal que desde primera hora cortaban la A-27 de acceso al Port de Tarragona, aunque ha sido sin cargas policiales.

Según han explicado fuentes policiales a Europa Press, han desplegado algunas unidades de orden público que han emitido diversos avisos acústicos para desbloquear la carretera A-27.

Desde el Port de Tarragona han celebrado la apertura de la A-27, aunque han recordado que el acceso por el Moll de Reus y por el dique de Llevant sigue cerrado.

"Valoramos positivamente que las acciones de protesta del sector del metal se hayan desarrollado sin incidentes y que la movilización se haya aligerado para que el funcionamiento de la cadena logística vuelva gradualmente a la normalidad", ha afirmado el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Castellà en un comunicado.

Castellà también ha expresado su preocupación por las afectaciones económicas qe este tipo de acciones generan a las empresas que operan en el puerto y a todas las personas de la cadena de suministro que dependen de este.