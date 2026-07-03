Los Mossos descartan un "hecho aleatorio" en el tiroteo con un menor muerto en Barcelona

Rodríguez y Trapero en rueda de prensa este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El intendente de la Prefectura de los Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, ha descartado un "hecho aleatorio" en el tiroteo de este jueves por la noche en el parque de La Pegaso de Barcelona en el que ha muerto un adolescente.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este viernes junto al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y Rodríguez ha explicado que el cuerpo trabaja con la hipótesis de que el asesinato ha sido un "acto directo" contra la víctima.

Por su parte, Trapero ha calificado el suceso de "línea roja de la máxima gravedad" y ha subrayado el compromiso de los Mossos para encontrar a los autores del asesinato para que respondan ante la justicia.

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