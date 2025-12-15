Los Mossos desmantelan una plantación de marihuana en Cabrils (Barcelona) y detienen a 4 personas

Archivo - Imagen de archivo de un hombre esposado - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 4 hombres de 46, 32, 24 y 23 años como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación del fluido eléctrico y han desmantelado una plantación interior de marihuana en Cabrils (Barcelona), informa el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

Los policías sospechaban de que en el interior de una casa de la calle Jaume Balmes había una platanción de marihuana y que la luz había sido pinchada y pudieron constatarlo tras una compleja investigación en la que los sospechosos tomaron numerosas medidas de contravigilancia.

Finalmente, el 11 de diciembre se realizó una entrada y registro en la casa, donde se efectuó la detención de 3 personas, y se hallaron más de 51 kilos de marihuana, dos espráis de defensa no homologados, una pistola de aire comprimido y una luz de policía, además de 900 tiestos preparados con tierra para cultivar marihuana.

Posteriormente, también arrestaron a un hombre de 46 años que actuaba como líder del grupo y, una vez identificado, comprobaron que tenía diversos antecedentes policiales.

Los técnicos de la compañía eléctrica corroboraron que la luz estaba conectada de forma ilegal a la red y que el valor de la electricidad defraudada asciende a unos 38.000 euros.