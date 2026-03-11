Los Mossos desmantelan una red vinculada a la Camorra que enviaba droga desde Catalunya a Italia - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas a gran escala, con envíos periódicos de sustancias escondidas entre mercancía legal desde Catalunya a Italia, que se ha saldado con 10 detenidos y 9 entradas efectuadas el pasado 3 de marzo en Barcelona y Hospitalet de Llobregat.

El inicio de la investigación se remonta al 7 de febrero en Cornellà de Llobregat (Barcelona), a raíz de una actuación de la guardia urbana de la localidad, que, en un polígono, detectó una presunta transacción de sustancias estupefacientes entre un camionero y el conductor de un vehículo y, como resultado del registro, se intervino el turismo en el que se transportaban tres mochilas que contenían 70 kg de cocaína, informan en un comunicado.

La investigación permitió corroborar el arraigo de una red criminal en la ciudad de Barcelona, desde donde se adquirirían sustancias estupefacientes, se organizaban los transportes y se coordinaba toda la operativa necesaria para traspasar la droga y esconderla, mediante camiones o bien por vía marítima con ferrys.

Las primeras gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar, inicialmente, a cuatro personas involucradas con la transacción fallida de febrero de 2025.

El presunto jefe de la organización criminal, "estrechamente relacionado con la mafia napolitana", conjuntamente con su pareja, contaba con un lujoso inmueble del barrio de Diagonal Mar de Barcelona --lugar desde donde dirigía la operativa-- y cuyo carácter itinerante, ya que viajaba frecuentemente fuera de España, dificultó el avance de las pesquisas policiales.

PUNTOS DE RECEPCIÓN DISTINTOS

El presunto jefe se encargaba de contactar y reunirse con los presuntos proveedores de la droga y, cuando ya había acordado la entrega, hacía que algún otro miembro del entramado viajara desde Nápoles, pocos días u horas antes, para que recibiera la mercancía ilegal en algún punto previamente.

Si las cantidades de droga eran elevadas, las transacciones se hacían en una nave de Montcada i Reixac, donde las escondían entre la carga legal, a menudo fruta y pollos; si eran cantidades más pequeñas, en cambio, los encuentros se hacían en zonas industriales de Cornellà y la Zona Franca (Barcelona) en medio de la vía pública, donde se traspasaban las bolsas con la droga directamente a las cabinas de los camiones.

A partir de ahí, los camiones, cuando recibían la droga, iniciaban el transporte hacia Italia bien por carretera, o esperando la salida de los ferrys desde el puerto de Barcelona, con destino final el puerto de Civitavecchia (Italia).

CAMIONES INTERCEPTADOS

En el transcurso de la investigación, además de la intervención inicial de 70 kg de droga, se realizaron otras dos intervenciones de grandes cantidades de droga, la primera fue el 1 de agosto, en Borrassà (Girona), donde se intervinieron en el interior de un camión que transportaba fruta, con destino a Italia, 180 kg de cocaína, 200 kg de hachís y 10 kg de marihuana.

Posteriormente, el 8 de septiembre, en Riudellots de la Selva (Girona), en otro camión con destino a Italia, que en esta ocasión transportaba pollos, se localizaron e intervinieron 49 kg de cocaína y 307 kg de hachís y los investigadores relacionan el entramado criminal con una quincena de transportes terrestres de este tipo.

El núcleo principal de la organización estaba integrado por miembros procedentes de Nápoles, quienes en alguna ocasión se habían reunido, en Barcelona, con miembros de la Camorra italiana.

RESULTADOS

El pasado 3 de marzo, unos 150 efectivos del cuerpo participaron en el dispositivo de explotación de esta investigación, para ejecutar las correspondientes órdenes judiciales de entradas y registros en tres inmuebles de Barcelona y en seis de L'Hospitalet de Llobregat, así como practicar las detenciones de las personas localizables.

Como resultado del dispositivo se intervinieron más de dos kg de cocaína y otras cantidades menores de metanfetamina, marihuana y hachís; también se decomisaron más de 140.000 euros en efectivo, aparatos de telefonía, un vehículo de alta gama y una motocicleta y se detuvieron a 10 personas que el 5 de marzo pasaron a disposición judicial ante el Tribunal de instancia de Cornellà (Barcelona).

A todos los detenidos se les atribuye un delito contra la salud pública y de pertenencia a la organización criminal y la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.