Los Mossos d'Esquadra dispondrán de una nueva unidad de "asesoramiento jurídico especializado"

El Govern de la Generalitat ha aprobado reestructurar la Direcció General de la Policia con la creación de una nueva unidad que ofrecerá "asesoramiento jurídico especializado, eficiente y cercano" a todas las unidades del cuerpo de Mossos d'Esquadra.

La nueva Subdirecció General d'Assistència i Asssesorament Jurídic permite ofrecer al cuerpo unos servicios jurídicos integrales, en la configuración de un modelo policial que pone el énfasis en la "calidad jurídica" de todos sus ámbitos de actuación con el objetivo de disponer de la especialización y expertos, informa informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

Concretamente, esta nueva subdirección coordinará dos nuevas unidades principales; por un lado, el Área de Defensa y Asesoramiento Penal, encargada del apoyo jurídico en procedimientos penales y de la coordinación de asistencia letrada a miembros del cuerpo, así como asesoramiento en ámbito penal y judicial.

Por otro lado, el Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, que se ocupará de las cuestiones del ámbito de derecho administrativo, contencioso administrativo y protección de datos.

Finalmente, esta reorganización se realiza en coordinación con el Gabinete Jurídico de la Generalitat, respetando así sus competencias y garantizando una actuación "conjunta y coherente" en materia jurídica dentro de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública.