Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en Soses (Lleida), han informado este domingo en un comunicado.

Sobre las 22.45 horas de este sábado, los agentes recibieron un aviso de que una mujer había desaparecido, a la que encontraron muerta con indicios de violencia después de la búsqueda.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso, que está bajo secreto de actuaciones.