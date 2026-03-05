Los Mossos destacan un descenso del 65% de hurtos en el MWC respecto a la edición anterior

Mossos d'Esquadra durante el Mobile World Congress Barcelona 2026, en la Fira de Barcelona, a 3 de marzo de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra han valorado que el Plan director de seguridad con motivo de la celebración del Mobile World Congress (MWC) ha permitido el "normal desarrollo" del congreso y han destacado un descenso del 49% de los delitos, un 65% en el caso de hurtos.

Durante los cuatro días que ha durado el MWC, se han registrado un total de 30 hechos delictivos, un 49% menos que en la edición anterior y el mejor dato de las últimas cinco ediciones, informa la policía catalana en un comunicado este jueves.

Entre los delitos detectados, además de robos como el de una cámara de fotos valorada en 4.000 euros y devuelta a su propietaria, también se ha localizado un dron que sobrevolaba la zona aérea restringida y se identificó a la persona que lo estaba haciendo volar.