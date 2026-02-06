Los Mossos detectan 30 empresas de párkings fraudulentos cerca del Aeropuerto de Barcelona

Archivo - Antigua torre de control de la T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra tienen detectadas unas 30 empresas que ofrecen un servicio fraudulento de aparcamiento de vehículos para viajeros que llegan al Aeropuerto de Barcelona, una práctica conocida como 'park & go', que durante los últimos meses se ha incrementado tras la proliferación de estas compañías que operan de forma irregular.

Según avanza 'El Periódico' y han confirmado fuentes de la policía catalana a Europa Press, se trata de plataformas que anuncian un precio más barato, recogen el vehículo en alguna de las terminales del aeropuerto y lo aparcan en cualquier punto cercano al enclave, generalmente en un polígono sin licencia para ello.

Por otro lado, los mossos también han detectado que diversos de los trabajadores de estas compañías lo hacen sin contrato, e incluso sin licencia para conducir o en condiciones de explotación laboral.

DISPOSITIVOS EN 2025

Es por ello que los diversos dispositivos policiales en el aeropuerto y sus alrededores se incrementaron a partir de agosto de 2025, donde los mossos desplegaron operativos junto con Policía Nacional e Inspección de Trabajo.

Según datos que ha podido confirmar Europa press, las redadas han permitido identificar a 102 personas, controlar 34 vehículos, detener a 14 personas por infracciones de Extranjería, abrir 24 expedientes de Inspección de Trabajo e interponer 21 denuncias del Servei Català de Trànsit (SCT).

USOS DE LOS VEHÍCULOS

Además de este fraude, fuentes policiales añaden que en uno de los casos uno de los conductores se llevó el vehículo todo el fin de semana y cometió un robo en un cajero, por lo que el propietario del este tuvo que hacer frente a una situación delincuencial sin saberlo.

"El vehículo estaba a su nombre, pero él no era", indican dichas fuentes, que advierten que la oferta de estas prácticas (generalmente más baratas que las plataformas legales) pueden acabar derivando en hechos delictivos y pueden increpar a los propietarios de los coches.

DELINCUENCIA EN EL AEROPUERTO

El 99% de los hechos delictivos que se produce en el aeropuerto son hurtos y los mossos ponen en valor que, tras la implantación del plan de choque para reducir la delincuencia en junio de 2025, los delitos han reducido un 80%, pasando de 1.000 a 200 al mes.

Además de la intensificación de la vigilancia policial, desde la policía catalana destacan que se han incrementado recursos de seguridad pasiva, como las cámaras de videovigilancia, que ya alcanzan las 5.000 unidades en todo el enclave.

Pero "derivadas" como la situación de los 'park & go' obligan a mantener la presencia policial, liderada por el Àrea Regional de Seguretat Aeroportuària (ARSA) de los mossos, especialmente ante momentos del año donde hay más presión de viajeros, como esta semana con la celebración del Integrated Systems Europe (ISE) o el Mobile World Congress (MWC), que prevé una gran llegada de vuelos la primera semana de marzo.