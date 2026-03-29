Mossos detiene a un multirreincidente por hurtos en hoteles de Barcelona por valor de 24.000 euros

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años en el marco del Plan Kanpai como presunto autor de siete hurtos cometidos en hoteles de los distritos de Sants-Montjuïc, Sant Martí y Ciutat Vella de Barcelona por valor de 24.000 euros, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este domingo.

El arrestado, considerado un Delincuente Activo con Alto Riesgo de Persistencia (DARP), se hacía pasar por huésped de los establecimientos para sustraer pertenencias de turistas en las zonas comunes.

Los investigadores atribuyen al detenido un botín de más de 24.000 euros entre dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor robados entre noviembre de 2025 y el pasado 4 de marzo.

La policía también le imputa un delito de estafa tras acreditar que utilizó varias tarjetas de crédito sustraídas en uno de los robos para realizar pagos fraudulentos por valor de casi 400 euros.

La detención se realizó el pasado 23 de marzo, después de obtener indicios de los siete hechos, y el sospechoso pasó a disposición judicial tres días después, el 26 de marzo.