Los Mossos detienen en Calafell (Tarragona) a 3 hombres por transportar 2 kilos de marihuana

TARRAGONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a tres hombres de 24, 26 y 36 años en Calafell (Tarragona) por presunto tráfico de drogas al transportar en su vehículo 2 kilos de cogollos de marihuana en bolsas de basura, informan en un comunicado este lunes.

Los agentes estaban realizando un control en el kilómetro 1190 de la N-340, cuando detectaron un vehículo que retrocedía para evitarlo, por lo que los Mossos empezaron a seguirlo por la C-32 dirección Barcelona, y a pesar de que aumentó "considerablemente" su velocidad, lo interceptaron en la salida 6.

En el registro del vehículo encontraron las dos bolsas en el maletero, cuya droga tenía un valor en el mercado ilícito de 3.900 euros, por lo que los detuvieron y pasaron a disposición judicial el pasado jueves.