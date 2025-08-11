Los Mossos detienen a dos personas por robar en supermercados de Roda de Ter (Barcelona)

Archivo - Los Mossos esposan a una persona, en una imagen de archivo - MOSSOS - Archivo

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas --un hombre y un menor de edad-- por robar en supermercados de Roda de Ter (Barcelona), ha informado el cuerpo policial en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los ahora detenidos intentaron entrar hasta cinco veces en dos supermercados de la localidad, consiguiéndolo en tres ocasiones, y se llevaron dinero, alcohol y gominolas.

Los Mossos han relacionado los hechos con un hombre y un menor que ya habían sido detenidos anteriormente por dos robos en el mismo municipio y han procedido a su detención.