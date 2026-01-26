Los Mossos detienen a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer en Lleida

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Ponent (Lleida) han detenido este domingo a un hombre de 65 años como presunto autor de la muerte violenta de una mujer de 53 años en en un domicilio de la calle Ciutat de Fraga de Lleida.

Tras llegar al lugar de los hechos, los mossos activaron el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que se dirigió al lugar de los hechos y confirmó la muerte de la víctima, ha informado la policía catalana en un comunicado.

La DIC de Ponent ha abierto una investigación para esclarecer sus causas.