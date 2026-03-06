Los Mossos detienen a un hombre por tener retenida a una mujer en un piso de Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un hombre que presuntamente tenía retenida a una mujer en un piso de Barcelona, y que pudo ser liberada gracias al aviso de su actual pareja, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El País', la mujer llevaba al menos dos semanas encerrada en casa en contra de su voluntad, cuyo domicilio se ubica en la calle Catània, en el barrio del Besòs del distrito de Sant Martí de Barcelona.

El mismo medio explica que la víctima, con cuatro hijos, fue retenida por su exmarido, acusado de un delito de detención ilegal, coacciones y amenazas.

Además, la policía catalana pudo saber de la situación gracias a una nota de auxilio que la mujer lanzó por la ventana y en la que pedía auxilio, cuya información pudo saber su actual pareja y avisar a la policía.

Los mossos han abierto una investigación para esclarecer los hechos.