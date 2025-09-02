Mossos detienen a 3 hombres por intentar robar en una autocaravana en Torredembarra (Tarragona)

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a 3 hombres de 23, 24 y 25 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo tras intentar acceder a una autocaravana en Torredembarra (Tarragona), informan este martes en un comunicado.

Los hechos sucedieron en la avenida Mare de Deu de Montserrat, cuando recibieron un aviso de un ciudadano que aseguraba haber visto a 3 individuos mirando diversos coches aparcados en un descampado y, una patrulla que hacía labores de prevención de paisano en la zona, los localizó cuando uno vigilaba el entorno, el otro sujetaba la ventana de una autocaravana y el tercero accedía al interior.

Los mossos, que los detuvieron antes de que pudiesen consumar el robo, han informado de que entre los 3 jóvenes suman cerca de 80 antecedentes policiales, la mayoría por delitos contra el patrimonio.