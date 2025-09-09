Los Mossos detienen 'in fraganti' 2 mujeres en Roses (Girona) tras robar en 2 viviendas

El destornillador que utilizaban las 2 mujeres para entrar en las viviendas en las que robaron diversos objetos. - MOSSOS D'ESQUADRA

Estaban relacionadas con otros 2 robos de finales de agosto

GIRONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 2 de septiembre a 2 mujeres de 32 y 21 años como presuntas autoras de dos delitos de robo con fuerza en Roses (Girona) después de que un agente de paisano las retuvo 'in fraganti' en el centro del municipio.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado este martes, al agente le pareció sospechosa la actitud de las 2 mujeres cuando las vio salir de un edificio y entrar en el de al lado, motivo por el cual pidió el apoyo de una patrulla para seguirlas.

Al comprobar el edificio, las localizaron en el tercer piso y vieron dos puertas de dos viviendas forzadas: "Las sorprendieron escondiendo un destornillador bajo una alfombra y localizaron en su posesión una botella de perfume y joyas que acababan de sustraer de una de las viviendas".

Con estas evidencias, los Mossos las detuvieron por dos robos, uno consumado y otro en grado de tentativa.

Las detenidas, con antecedentes, pasaron el pasado 4 de septiembre a disposición del juzgado en funciones de guardia de Roses.

MÁS DELITOS

A raíz de la investigación, la policía pudo relacionar a las 2 mujeres con otro robo en una vivienda de Roses y a la más joven en otro en l'Escala (Girona), cometidos a finales de agosto.

Los Mossos no han podido determinar la autoría de las 2 en el robo de l'Escala, pero no han dado la investigación por cerrada.