Mossos detienen a un joven buscado por un robo violento durante la inspección de un bar en Lleida

LLEIDA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han arrestado durante una inspección de un bar en Lleida a un joven de 18 años que tenía una orden pendiente de detención por un robo con violencia y lesiones, informa el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

La detención se efectuó a las 18.30 horas del miércoles, cuando efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) realizaron un dispositivo enmarcado en la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana en un bar situado en la esquina de la calle Boters de Lleida.

Los agentes identificaron a una veintena de personas con el objetivo de detectar sustancias estupefacientes, armas prohibidas o requerimientos judiciales pendientes y levantaron 5 actas --4 por tenencia de drogas y una por falta de respeto a la autoridad--.

El único arrestado en el dispositivo tenía una orden de detención pendiente emitida por la Unidad de Investigación de Mossos del Área Básica Policial (ABP) Segrià (Lleida) como presunto autor de un robo con violencia y lesiones.

Los hechos que se le atribuyen sucedieron sobre las 04.00 horas del 20 de julio en la calle Canyeret, cuando el ahora detenido presuntamente asaltó con una barra de hierro a un hombre y le robó el teléfono y dinero.