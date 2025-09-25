Los Mossos detienen a 3 jóvenes en Cervera (Lleida) por robar perfumes valorados en 600 euros

LLEIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes en Cervera (Lleida) a dos jóvenes de 23 y 22 años y a un menor de edad por presuntamente robar perfumes valorados en 600 euros, informan en un comunicado este jueves.

La Policía Local informó de la presencia de tres personas que se movían por la localidad intentando robar este producto, y los mossos los interceptaron con 16 perfumes, dos de ellos todavía con el sistema de alarma enganchado.

Posteriormente, los agentes de la policía catalana contactaron con la responsable del local y, tras comprobar las cámaras de seguridad, se confirmaron los hechos, por lo que quedaron detenidos; el menor quedó en libertad tras declarar en comisaría, y los otros dos pasaron a disposición judicial este martes.