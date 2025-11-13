Los Mossos detienen a una pareja en Lleida por vender droga en su domicilio

Droga y dinero hallado en el domicilio de la pareja detenida por los Mossos en Lleida - MOSSOS

LLEIDA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves a una pareja --un hombre de 31 años y una mujer de 29-- como presuntos autores de un delito contra la salud pública por vender droga en su domicilio, ubicado en el centro histórico de Lleida, informa la policía en un comunicado este viernes.

La investigación empezó en octubre, tras tener conocimiento de que una pareja podría estar dedicándose a la venta de cocaína y heroína en su domicilio, situado en la calle Cavallers.

Agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Lleida hicieron dispositivos de seguimiento a los sospechosos y constataron la actividad ilícita.

Finalmente, a las 9.00 horas de este jueves detuvieron a la pareja y, horas después, efectuaron una entrada y registro en el domicilio, donde se incautaron de 19 envoltorios de cocaína, 2 de marihuana, dos básculas de precisión y 594 euros en efectivo.

La mujer ha quedado en libertad tras declarar en comisaría, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sea requerida, mientras que el hombre --que tiene antecedentes-- pasará a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida en las próximas horas.