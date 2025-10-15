Los Mossos dispersan a manifestantes pro Palestina que querían acceder a la estación de Sants de Barcelona. - EUROPA PRESS

La marcha estudiantil reúne a unas 7.300 personas, según la Guàrdia Urbana

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han dispersado a manifestantes pro Palestina que han participado este miércoles al mediodía en la marcha estudiantil en Barcelona y que han intentado acceder a la estación de Sants, donde ha finalizado el recorrido.

La manifestación ha reunido a unas 7.300 personas, según la Guàrdia Urbana, y ha empezado a las 12 horas en la plaza Universitat y ha recorrido la Gran Via y la calle de Tarragona hasta llegar a la estación de Sants sobre las 13.15.

A su llegada, los manifestantes se han encontrado con un cordón policial de Mossos que les ha impedido el acceso a la estación, que permanece cerrada, y de la que no se puede entrar ni salir.

A la manifestación estudiantil se les ha unido una segunda columna de personas que venían de cortar los accesos al Puerto de Barcelona en el marco de la huelga general por Palestina.

Con gritos de 'Que visca la lluita del poble palestí', 'Boicot Israel' y 'Free Palestine' los manifestantes han exigido sanciones a Israel por parte de la Unión Europea por el "genocidio" en Gaza.

Desde la cabecera de la manifestación se han gritado además otros lemas como 'L'únic terrorista, l'Estat sionista --el único terrorista, el Estado sionista--', 'Israel assassina i Europa patrocina' y 'Palestina, llibertat'.

LANZAMIENTOS DE PIEDRAS

Durante la marcha, algunos manifestantes han lanzado piedras y otros objetos contra un establecimiento de Burger King de la calle Tarragona y también lo han hecho contra el McDonald's de la estación de Sants, empresas a las que acusan de colaborar con el Estado de Israel.

La manifestación ha condenado "la normalidad cotidiana ante el genocidio, el colonialismo, la ocupación militar y el apartheid impuestos por Israel al pueblo palestino" y critica la complicidad internacional.