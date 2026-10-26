Los Mossos elevan a 130 los detenidos por los disturbios en Barcelona, de los cuales 76 menores

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). F
Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). F - Lorena Sopêna - Europa Press
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Publicado: lunes, 26 octubre 2026 12:01
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BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han elevado a 130 la cifra de detenidos por los disturbios en el centro de Barcelona este sábado por la noche, de los cuales 54 son mayores de edad y 76 (74 hombres y 2 mujeres) son menores de 18.

Según han informado en un comunicado este lunes, los disturbios ocasionaron daños y saqueos en una treintena de establecimientos, así como daños en elementos de mobiliario urbano de plaza Catalunya y alrededores.

La policía catalana ha constituido un equipo conjunto de investigación que está analizando imágenes y evidencias para tratar de identificar a los responsables, si bien la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, no ha descartado que se efectúen más detenciones tras el análisis de dichas imágenes por parte de los investigadores.

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