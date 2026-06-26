Los Mossos encuentran un cadáver en la calle Joaquim Costa de Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han encontrado este viernes un cadáver en la calle Joaquim Costa de Barcelona, a la altura del número 52, han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press.

Han recibido el aviso a las 13.03 horas y han abierto una investigación para determinar lo ocurrido.

Los Mossos esperarán al resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte y establecer si hay indicios de criminalidad o si se puede descartar cualquier signo de violencia.