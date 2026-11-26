Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas al medio centenar de profesores que este jueves por la mañana han irrumpido en el Pati de les Cotxeres del Palau de la Generalitat por la puerta principal para reclamar más recursos para el sector y entregar una carta al presidente del Govern, Salvador Illa.

Lo han explicado fuentes policiales a Europa Press, que defienden que el dispositivo policial ha evitado que el grupo de docentes entrara a dependencias interiores y a zonas restringidas del edificio, ya que los efectivos policiales responsables de la seguridad del Palau han mantenido el control a dichos accesos.

Todas las personas que han participado en la entrada al edificio han sido identificadas, después de que equipos del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) de la policía catalana extrajera uno a uno a los ocupantes.