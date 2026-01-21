Mossos inicia la investigación en la "zona 0" del descarrilamiento de la R4 para conocer las causas

Efectivos desplegados en Gelida (Barcelona) por el descarrilamiento de un tren de Rodalies - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

El Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público de Mossos d'Esquadra ha iniciado la investigación en la "zona 0" del descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona) el martes por la noche para determinar las causas del siniestro.

Según ha informado el cuerpo policial en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, se trata de la unidad encargada de las funciones de seguridad ciudadana e investigación en infraestructuras y líneas ferroviarias.

El accidente tuvo lugar sobre las 21.20 horas del martes, cuando un muro de contención se derrumbó sobre la vía por la que circulaba un tren de la línea R4, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia.

En el accidente falleció un maquinista nacido en 1998 y oriundo de Sevilla que estaba realizando su formación en prácticas en el convoy accidentado y resultaron heridas 37 personas: 5 en estado grave, 6 menos grave y 26 en estado leve.

SUSPENDIDA LA CIRCULACIÓN

Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies de Catalunya este miércoles debido a los efectos causados por el temporal que afectó a Catalunya y el restablecimiento del servicio se producirá una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura.

El comité técnico se reúne este miércoles por la mañana en el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat), en la sede de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública, para hacer un seguimiento de la emergencia por el descarrilamiento y valorar si recupera el servicio de Rodalies.

En la AP-7 en Gelida hay un carril cortado en sentido sur por la presencia de equipos de emergencias y de mantenimiento que trabajan en el lugar en el que se produjo el siniestro, lo que provoca 4 kilómetros de retenciones desde Castellví de Rosanes, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X'.