Mossos investiga una agresión sexual a una mujer en unos jardines de Montjuïc en Barcelona

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando una presunta agresión sexual después de que una mujer denunciara que fue violada dentro de los Jardins de Mossèn Costa i Llobera, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, mientras paseaba dos perros el pasado 13 de febrero, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Betevé' este jueves, los hechos sucedieron a las 12.00 horas y víctima fue agarrada por el cuello y el individuo la violó y luego huyó.

Posteriormente, la mujer fue atendida por las emergencias médicas, que la trasladaron a un centro hospitalario.

Las mismas fuentes explican a Europa Press que ya tenían información sobre el incidente tras recibir el aviso el día en que se produjeron los hechos.

Por su parte, el Àrea Central d'Agressions Sexuals ha asumido la investigación.