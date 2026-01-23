Mossos investiga la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la División Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur investigan la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) producida la tarde de este jueves, han informado en un comunicado este viernes.

Alrededor de las 19.00 horas, el cuerpo ha recibido aviso de una persona que informaba de una discusión en el interior de un local y, después que los agentes se personaran en el lugar, localizaron a una persona muerta con signos de violencia.

La DIC ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y la autoría de los hechos y el caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.