Los Mossos investigan el hallazgo de un cadáver en el canal de Amposta (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cadáver de un hombre este lunes por la mañana en el canal de Amposta (Tarragona), según informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Ara', la policía catalana ha recibido el aviso sobre las 11.45 horas de que había un cuerpo cerca de la carretera TV-3403.

Las mismas fuentes han añadido que apunta a no ser una muerte natural, pero será necesario el resultado de la autopsia para determinar las causas.