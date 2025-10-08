Mossos investigan un homicidio en el barrio de Cappont de Lleida y detienen al presunto autor

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando un homicidio que se ha producido este miércoles por la tarde en el barrio de Cappont de Lleida, cuyo presunto autor han detenido en el lugar de los hechos, informan fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos han sucedido en la calle Doctora Castells, donde diversas dotaciones policiales han acudido junto con tres unidades terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como su equipo de psicólogos.

Según ha avanzado el 'Segre', el autor --de 78 años-- se ha entregado tras haber matado con diversos disparos a otro hombre.

Además, según el mismo medio, la víctima mortal era familiar suyo, y una de las hipótesis es que era un agente de la policía catalana.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas y el caso está bajo secreto de las actuaciones.