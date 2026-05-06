Los Mossos investigan la muerte de una mujer en Vilanova (Barcelona) y detienen a su pareja

Archivo - Un vehículo de los Mossos d'Esquadra accede al párking de la Ciutat de la Justícia de Barcelona - DAVID OLLER - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer la tarde de este martes en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde detuvieron a su pareja hasta que la autopsia determine si murió de forma natural o se trata de un crimen.

Según han explicado fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El Caso', el médico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no firmó el acta de muerte natural, lo que obligó a activar los protocolos judiciales y al médico forense.

La mujer no presentaba signos de violencia, pero tampoco se podía determinar en ese momento que muriera de forma natural.

Por ello, el examen forense determinará las causas en las próximas horas, cuando se decidirá si el detenido queda en libertad o no.

El caso lo ha asumido la Unitat d'Investigació de Vilanova.