Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre este viernes en Lloret de Mar (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta de un hombre este viernes en Lloret de Mar (Girona), explican en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras recibir aviso a las 16.25 horas, varias dotaciones de la policía catalana y de la Policía Científica se han desplazado al lugar y han encontrado al hombre con signos incompatibles con la vida.

La División de Investigación Criminal (DIC) han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del caso y determinar si se trata de un asesinato.