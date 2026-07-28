Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en el distrito de Sant Martí de Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra está investigando la muerte violenta de una mujer este martes por la tarde en el distrito de Sant Martí de Barcelona, explican en un comunicado.

El cuerpo ha recibido aviso sobre las 19.47 horas por una agresión en un domicilio de la calle Andrade y, al desplazarse al lugar, los agentes han localizado a una mujer herida de gravedad que, tras ser atendida por los servicios de emergencia, han confirmado su muerte.

La DIC se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las causas, indica el mismo comunicado.