Los Mossos investigan una presunta agresión sexual en el Raval de Barcelona la noche del sábado

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan una presunta agresión sexual que se produjo el sábado por la noche cerca de la calle Tallers del barrio del Raval de Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella.

Según ha podido saber Europa Press y confirman fuentes policiales ete miércoles, los hechos sucedieron sobre las 21.50 horas y se desplazaron diversos efectivos policiales de la zona.

Las mismas fuentes indican que no se ha efectuado ninguna detención y el caso lo ha asumido la Unitat d'Investigació de Ciutat Vella.