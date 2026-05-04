Los Mossos investigan un tiroteo sin heridos en L'Hospitalet (Barcelona) este lunes

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esqaudra están investigando un tiroteo que se ha producido este lunes por la mañana cerca de la rambla Catalana del barrio de La Torrassa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), si bien nadie ha resultado herido, informan fuentes de la policía catalana a Europa Press.

Los hechos han sucedido sobre las 06.30 horas cuando diversos testigos han llamado al 112 tras haber escuchado "diversas detonaciones", según ha avanzado 'El Caso' y confirman las mismas fuentes.

Al llegar, los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) han localizado 5 cartuchos de proyectiles.

Por ahora, los hechos se están investigando y los Mossos están recogiendo testimonios de diversos testigos, así como comprobando posibles imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar a localizar a los implicados.

Finalmente, la policía catalana descarta que se haya producido alguna detención por el momento.