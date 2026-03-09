Los Mossos investigaron 3.682 desapariciones en Catalunya en 2025 y resolvieron el 98% de los casos

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigaron en 2025 un total de 3.682 desapariciones en Catalunya, con un índice de resolución del 98%, según han informado en un comunicado coincidiendo con el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente este lunes.

El cuerpo policial gestionó una media de diez denuncias diarias por desaparición durante el año pasado, en un fenómeno que mantiene cifras estables respecto a años anteriores, aunque siguen habiendo miles de denuncias cada año.

Los datos reflejan un ligero aumento de las desapariciones entre menores de 13 a 17 años, con 867 casos, y entre personas mayores de 65 años, con 299, mientras que disminuyeron un 6,5% entre adultos de 18 a 64 años.

Las regiones metropolitanas concentraron el mayor volumen de incidentes, con 2.369 casos registrados entre las áreas de Barcelona Metro Nord y Metro Sud, y los hombres representaron el 59% de las personas desaparecidas frente al 41% de mujeres.

Además, la División de Investigación Criminal (DIC) asumió dos investigaciones por desapariciones vinculadas a homicidios y ocultación de cadáver.

ATENCIÓN A FAMILIAS

Más allá de la investigación policial los Mossos d'Esquadra ofrecen atención individualizada a familiares de desaparecidos mediante la Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes, que atendió el pasado año 213 casos nuevos y gestionó un total de 817 llamadas.

Además, se llevaron a cabo más de 80 entrevistas presenciales con las familias de desaparecidos, la mayoría de las cuales tuvo lugar en el domicilio familiar, mientras que dos de ellas fueron acompañamientos a la familia en dispositivos de búsqueda.