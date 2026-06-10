Los Mossos localizan el arma con la que han matado de un disparo a un hombre en Barcelona

Parada de bus acordonada cerca de la plaza Gal·la Placídia, donde los Mossos d'Esquadra han recogido posibles indicios del crimen - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han localizado el arma de fuego con la que una persona ha matado a un hombre de un disparo en la calle Balmes de Barcelona este miércoles sobre las 10 horas, según ha podido saber Europa Press.

El arma se encontraba cerca de la plaza de Gal·la Placídia y ya está bajo custodia policial como uno de los posibles indicios del crimen.

Los hechos han sucedido sobre las 9.50 horas en la confluencia de la calle Balmes con Travessera de Gràcia, cerca de una comisaría de la Policía Nacional, donde el cadáver del hombre ha quedado tendido en el suelo y los Mossos, junto con Guàrdia Urbana, han acordonado la zona.

La comitiva judicial, dirigida por el juez de la plaza 31 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, se ha desplazado este miércoles sobre las 11.50 horas para proceder al levantamiento del cadáver.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido el caso, que se encuentra bajo el secreto de las actuaciones.