Mossos y policías locales levantan 445.445 actas desde el inicio del confinamiento

Aseguran que se han cobrado el 11% de sanciones del segundo decreto de alarma

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El comisario de los Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero ha explicado que desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 8 de mayo de 2021 la policía catalana y los policías locales han levantado 445.445 actas por incumplimiento de las medidas restrictivas por la pandemia de la Covid-19.

Lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa junto con el conseller de Interior, Miquel Sàmper; la consellera de Salud, Alba Vergés; el secretario general de Salud, Marc Ramentol y el subdirector general de Protección Civil de la Generalitat.

Ha señalado que de las 445.455 actas levantadas, 278.988 han sido por incumplimiento de las restricciones de movilidad, un 15% por incumplimiento del uso de mascarilla y un 8% por desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad.

El comisario ha destacado que 125.000 sanciones se han interpuesto en la Región Metropolitana Norte, 87.000 en la Región Metropolitana Sur y 80.300 en la ciudad de Barcelona.

Ha explicado que el próximo fin de semana se realizará un dispositivo de seguridad ciudadana donde habrá "una presencia más activa y dinámica en los puntos habituales de concentraciones y botellones para garantizar que la gente disfrute de las calles, pero que lo haga con responsabilidad".

Por su parte, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad: "Es evidente que se puede salir, pero las medidas que tenemos vigentes son para las 24 horas".

ESTAFAS Y CONTROLES

Respecto a las estafas, el comisario Molinero ha detallado que desde el inicio de la pandemia se han detectado 568 estafas donde se intentaban vender vacunas falsas o material sanitario fraudulento.

Desde el 1 de febrero al 2 de mayo de este año --periodo en el que había restricción de movilidad perimetral-- se han realizado 114 controles en las vías rápidas de entrada y salida de Catalunya, levantando 235 actas por incumplimiento, y desde el 23 de enero hasta el 8 de mayo se han efectuado 361 controles de movilidad en los parques naturales y se han levantado 317 actas por vulneración de las restricciones.

SANCIONES

El conseller ha expresado que la Conselleria de Interior era la encargada de gestionar las sanciones durante el primer decreto de alarma, y ha manifestado que "ya se han cobrado 18.000 expedientes que totalizan tres millones de euros", gracias a la contratación de servicios jurídicos y administrativos que han agilizado la tramitación.

"No nos consta ningún expediente prescrito, aunque esto no quiere decir que no exista", ha asegurado, y la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicado que el 11% de las sanciones durante el segundo decreto de alarma ya se han cobrado, "la mayoría son por incumplimiento del uso de la mascarilla".