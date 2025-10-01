Mossos prepara un dispositivo ante la llegada de 1.000 aficionados "radicales" del PSG a Barcelona

Archivo - Un agente del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d'Esquadra - Lorena Sopena / Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han preparado un dispositivo de seguridad especial por el partido entre el Barça y el PSG de este miércoles a las 21.00 horas, para cuyo evento deportivo se prevé la llegada de unos 1.000 aficionados "radicales" franceses que llegarán a la capital catalana a lo largo del día.

En una entrevista a 'Rac1' recogida por Europa Press este miércoles, el encargado de coordinar la seguridad del partido, el inspector Andreu González, ha afirmado que se trata de un dispositivo de "máximos", ya que la previsión es que lleguen unos 3.000 aficionados, de los cuales 1.000 pueden ser peligrosos por buscar enfrentamiento con bates de béisbol, armas blancas o incluso machetes.

"Se comportan como una masa y hay individuos peligrosos. Son gente radical, normalmente de ideología de extrema derecha o izquierda que busca enfrentarse con radicales locales", ha subrayado el inspector.

La previsión es que lleguen entre las 12 y las 18 horas a la capital catalana y se muevan por zonas turísticas de la ciudad, como la zona Litoral, las Ramblas y plaza Catalunya, y los mossos prevén convocar a los seguidores del equipo francés en plaza Espanya para llegar de forma "segura y ordenada" hasta el Estadi Olímpic.

El inspector González también ha señalado que la preparación del dispositivo se ha llevado a cabo junto con los servicios de inteligencia de la policía francesa.