Mossos está "a punto" de desalojar el asentamiento del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona)

BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra están "a punto" de iniciar el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), convertido en un asentamiento ocupado, este miércoles desde las 8 horas

BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra están "a punto" de iniciar el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), convertido en un asentamiento ocupado, este miércoles desde las 8 horas, informan en un comunicado.

El desalojo se realiza en respuesta a la demanda del Ayuntamiento de Badalona a Mossos d'Esquadra, mediante resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona del pasado 12 de diciembre, "que autoriza la entrada y ejecución del Acuerdo de Gobierno del referido Ayuntamiento para recuperar la propiedad".

Los servicios sociales municipales estarán presentes durante el operativo para prestar asistencia a las personas afectadas así como efectivos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).