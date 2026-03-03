Mossos redimensiona su operativo en el MWC por conflictos internacionales: más de 2.000 efectivos

Archivo - Una furgoneta de orden público de los Mossos d'Esquadra en el exterior del recinto Gran Via de Fira de Barcelona, donde se celebra el Mobile World Congress (MWC) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

No precisan el número exacto por "cuestiones de seguridad" y activan casi todas sus unidades

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra tienen activado desde este lunes por la mañana un operativo especial con más de 2.000 efectivos por el Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y que ha tenido que redimensionarse tras los recientes conflictos bélicos entre Estados Unidos e Israel con Irán.

En un acompañamiento con efectivos de la policía catalana de diversas unidades al que ha podido asistir Europa Press este martes, todos coinciden en que episodios como los de este fin de semana, cuando los ejércitos de EEUU e Israel lanzaron diversos ataques contra Irán, han obligado a hacer una "revaluación urgente" para asegurar que el evento se pueda llevar a cabo con seguridad y normalidad.

Es por este motivo que la policía catalana ha tenido que aumentar sus efectivos sin precisar cuál es el número exacto "por motivos de seguridad", si bien defienden que el dispositivo del MWC empieza a gestarse muchos meses atrás y cuenta con su propio Pla Director que se sustenta en tres ejes: orden público, la seguridad integral de los congresistas y la prevención ante la situación de alerta 4 antiterrorista.

Por ello, participan "prácticamente todas las unidades" del cuerpo: la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), orden público (Arro y Brimo), Unitat Canina, TEDAX, agentes de subsuelo, Unitat Hèlix y de Drons, los 'Fura', que de paisano tratan de prevenir los hurtos, así como el Grup Especial d'Intervenció (GEI), que realiza un intenso estudio sobre el espacio y se despliega de forma preventiva ante posibles ataques o atentados.

LUGARES "CLAVE"

La alta afluencia de congresistas obliga a los mossos a 'peinar' de forma constante el interior del recinto, donde agentes de la USC y de la Arro patrullan durante toda la jornada para prevenir todo tipo de delitos, si bien la gran mayoría son hurtos, aunque los mossos explican que es más habitual que se cometan en el exterior cuando hay más movimiento de los asistentes.

Además, la Unitat Canina se encarga de realizar una ronda preventiva a primera hora de todos los días del MWC, donde con la ayuda de los perros especializados en localizar explosivos, analizan los exteriores y el interior de los pabellones, especialmente lugares "clave" que revisan gracias a los trabajos previos de información.

Así lo explica Víctor, sargento de esta unidad que con su perro Lennon realiza una de estas rondas: "Trabajamos de forma preventiva y reactiva", explica mientras entrena al can con un ejercicio de localización de una muestra de explosivo en uno de los accesos a un pabellón del recinto.

Al preguntárselo por algún incidente grave relacionado con explosivos en otras ediciones del MWC, el sargento indica que lo máximo que se han llegado a encontrar son falsos avisos, con mochilas que parecían sospechosas y que han obligado a activar protocolos, pero sin ir más allá.

'ANILLOS' DE SEGURIDAD

El dispositivo de Mossos contempla diversos 'anillos de seguridad', desde el interior del recinto, su exterior y alrededores hasta alcanzar el Aeropuerto de Barcelona, debido a su "alto impacto" en L'Hospitalet, pero también en la capital catalana y a nivel mundial.

La intendenta jefa del Área Básica Policial de L'Hospitalet y responsable de la seguridad en el exterior del MWC, Sònia Rius, explica que este se trata del "dispositivo más grande" que los Mossos d'Esquadra diseñan en Catalunya y añade que, hasta este martes, se está llevando a cabo con normalidad.

Además, Rius explica que en el primer día del congreso tecnológico se practicó una detención por el robo de una cámara valorada en unos 4.000 euros y pone en valor el trabajo de los Fura: "Ya conocen a los delincuentes que vienen para robar, y si no los intuyen".

"TIERRA, BAJO TIERRA Y AIRE"

En cuanto a la seguridad interior, su responsable, el inspector Jordi Rodón, afirma que no hay un número cerrado de efectivos policiales que estén dentro o fuera, ya que en función de las necesidades se van trasladando de un lugar a otro: "Es una carrera de fondo. Nos preocupa lo que pasa en tierra, bajo tierra y aire", explica sobre el dispositivo.

Finalmente, Rodón apunta que lo que está pasando en el mundo ha obligado a recalcular el dispositivo al detectar nuevas amenazas: "Nosotros empezamos a trabajar con un mundo hace 6 meses y el mundo de hoy es otro", subraya.