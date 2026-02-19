Un motorista muere en un accidente en la B-23 en Esplugues de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto en un accidente en la B-23 en Esplugues de Llobregat (Barcelona) sobre las 08.21 horas de este jueves.

Por causas que todavía se están investigando, un motorista se ha caído solo en la vía y, como consecuencia del accidente, ha fallecido el conductor y único ocupante de la vía, un hombre de 39 años vecino de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

A raíz del siniestro, se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y, con esta víctima, ya son 10 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas.