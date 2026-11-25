Diana Moya con la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí - PP

GIRONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Girona, Diana Moya, ha reiterado la oposición del PP a la instalación de un macroparque eólico marino en el golfo de Roses (Girona) y ha afirmado que trabajarán para que un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo "frene el proyecto y revierta la planificación actual".

Tras reunirse cno la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, ha defendido en un comunicado que su partido "no se opone al desarrollo de las energías renovables, pero considera que no se puede impulsar la transición energética a cualquier precio".

"Se tiene que hacer con 'seny', sentido común y respeto por nuestro entorno. No podemos aceptar un proyecto como este, que pone en riesgo la actividad pesquera, turística, la restauración, el paisaje y la biodiversidad" del golfo de Roses, ha sostenido.

La candidata ha afirmado que la instalación del parque "podría comportar restricciones para los pescadores y perjudicar a una actividad económica", y ha pedido tener en cuenta la realidad del territorio, escuchar al sector y proteger su actividad.

"Nos seguiremos oponiendo a este macroparque y trabajaré para que el Gobierno de Feijóo lo frene", ha concluido.